Kimi savaştan ve çatışmalardan, kimi sefaletten kaçtı ülkesinden. Daha iyi bir yaşam umuduyla, Avrupa'ya giden göçmenler çıktıkları amansız yolculuklarda çoğu zaman hayallerine kavuşamadan can veriyor.

Kurtulanları ise zorlu bir mücadele bekliyor. Görüntüler Avrupa'nın göbeğindeki Calais mülteci kampından.

Kış şartlarıyla mücadele ediyorlar

Fransa'yı İngiltere'ye bağlayan Manş Denizi'nin kıyısındaki kampta kalanlar, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Dronlarla çekilen görüntüler, göçmenlerin maruz kaldığı sağlıksız koşulları gözler önüne seriyor.

Göçmenler, çamur ve çöple çevrili alanlarda, sivil toplum kuruluşlarının verdiği yemeklerle ancak karınlarını doyurabiliyor. Tek umutları ise daha insani şartlarda yaşayabileceklerini düşündükleri İngiltere’ye gidebilmek.