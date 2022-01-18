Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri yapılacak. Ziyaretçiler, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.
Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam istikametlerinde 24 Ocak'tan itibaren şehirler arası düzenli otobüs seferleri yapılacak.
Seferler, Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde 2 kez gerçekleştirilecek. Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olacak.
Günübirlik ziyaret olacak
İlk aşamada sadece Azerbaycan vatandaşları Karabağ'a otobüsle seyahat edebilecek.
Otobüs seferleri sayesinde vatandaşlar işgalden kurtarılan bölgelere giderek mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek.
Ziyaretçiler, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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