Bosna Hersek'te Sırp entitesinin ırkçı ve ayrılıkçı söylemleri, ayrı yargı ve ordu kurma girişimi, Bosna Hersek kurumlarına yönelik altı aydır süren boykot...

Sırp entitesinin provokatif adım ve söylemleri Balkanlar'da tansiyonu yükseltiyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'ten gerilimi artıran bir açıklama daha geldi. Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşmesinin ardından konuştu.

Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırımın inkarının cezalandırılmasına yönelik yasayla ilgili anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Bu konu çözüme ulaştırılmadan Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek kurumlarının çalışmalarına katılmayacak” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic ise Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne işaret etti. Ayrılıkçı söylemlere tepki gösterdi.

Yeni bir oturum yapılacak

Dodik, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Sırp siyasetçilerin Bosna Hersek kurumlarındaki görevlerine dönebileceğinin sinyalini verdi.

Dodik, entite meclisinde boykot konusunda yeni bir oturum yapılacağını söyledi.

Bosna Hersek'te Temmuz ayında çıkan yasaya göre soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını inkar eden, yücelten, önemsizleştiren veya aklamaya çalışanlar 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Sırplar, yasayı protesto etmek için devlet kurumlarının çalışmasını engellemek üzere boykot başlatmışlardı.