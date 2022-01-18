Almanya'da İçişleri Bakanlığı siyasi motifle işlenen suçlara ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre geçen yılın tamamında 47 bin 303 siyasi motifli suç işlendi.

Suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 6 artış yaşandı.

Bu suçların yarısına yakını aşırı sağcılar tarafından işlenirken,19 bin suça ilişkin bir tanımlama yapılmadı.

9 bin siyasi motifli suç ise sol çevrelerce işlendi.

Şiddete başvurmanın düşmesi tek olumlu taraf

2021 yılındaki verilerde tek olumlu tablo, siyasi motifli suçlarda 'şiddete başvurma oranının' 2020'ye göre yüzde 6 oranında gerilemesi oldu.

Geçen yıl işlenen siyasi motifli suçların bin 47'si şiddet içerikliydi.

Şiddet suçlarına karışanlar arasında terör örgütü PKK yandaşları da vardı.

Raporlara göre 2020 yılında 44 bin 34 siyasi motifli suç işlenmiş, bunlardan 3 bin 354'ünün şiddet içerdiği kayıtlara geçmişti.

2021 yılı verileri salgın sürecinde dahi siyasi motifli suçların artmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.