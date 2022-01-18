Kanada'nın Global News gazetesine göre, Rusya ile artan gerilimler nedeniyle Ukrayna'ya Kanada özel kuvvetleri konuşlandırıldı.

Yayıncının isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, askerler Ukrayna güçlerini desteklemenin yanı sıra "tam kapsamlı bir işgal durumunda Kanadalı diplomatik personel için tahliye planları geliştirme" görevi de yürütecek.

Moskova işgal için herhangi bir planı olduğunu defalarca reddetse de, ABD liderliğindeki Batılı güçler, sınırın Rusya tarafındaki askeri hareketliliğe işaret ederek, yaklaşmakta olan bir askeri harekat konusunda alarm verdi.

İngiltere, Rus birlikleriyle bir çatışma çıkması durumunda Ukrayna ordusuna hafif zırhlı mühimmat sağlayacağını açıkladı.

Kanadalı yetkililer konuşlandırmayı onaylamayı reddetti. Özel Harekat Komutanlığı ise Kanada birliklerinin 2020'den beri Ukraynalı mevkidaşlarını eğittiğini ifade etti. Ancak Global News'in ulaştığı kaynaklar en son konuşlandırmanın bir eğitim görevi olmadığını söylüyor.

Ayrıca Kanada hükümeti, vatandaşlarına "Rusya'dan gelen artan tehditler nedeniyle" Ukrayna'ya "seyahat etmeyi yeniden düşünmeleri" gerektiği yönünde bir uyarı da paylaştı.