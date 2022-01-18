Buz tutan göl üzerinde aracı ile sürat yaptı, göl kenarında oynayan çocukları umursamadı.

Sürücü buz kütlesinin zayıf olduğu bölgeye girdi, aracı ile suya gömüldü.

Kurtarılmayı beklediği esnada ise öz çekim yaptı.

Görüntüler, Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Rideau Nehri'nden. Sürücü otomobiliyle donmuş nehre girdi, süratle ilerledi. Bu sırada göl kenarında çocuklar oyun oynuyordu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Otomobil buzların zayıf olduğu bir noktada yarıya kadar suya gömüldü. Sürücü çareyi batan otomobilinin üzerine çıkmakta buldu. Araç üzerinde mahsur kalan kadın, yardım çağrısı yaptı.

Kurtarılmayı beklerken özçekim yaptı

Çevredekiler ve kurtarma ekipleri hemen yardıma koştu. Kadın tüm yaşadıklarına rağmen oldukça sakindi.

O anlarda cep telefonu ile öz çekim bile yaptı. sürücü, kayık ve ip yardımıyla mahsur kaldığı aracının üstünden kısa sürede kurtarıldı.

Hakkında tehlikeli bölgede otomobil kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

