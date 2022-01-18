Japonya'da Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 197 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'deki 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı.

2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası, günlük vakaların 60 kattan fazla yükselmesi de dikkati çekti.

Tokyo'da 5 ay sonra ilk kez 5 binin üzerinde vaka

Son bir günde başkent Tokyo'da 5 bin 185, güneydeki Osaka kentine 5 bin 396 vaka saptandı.

Başkentteki vaka sayısı son 5 aydır ilk kez 5 bini geçerken, Osaka'da ise en yüksek vaka kaydedilmiş oldu.

Başbakan Kişida Fumio, vakaların rekor seviyeye çıkması üzerine "bazı eyaletlerin kısmi olağanüstü hal taleplerini ivedilikle değerlendireceklerini" söyledi.

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, Omicron varyantının "karakteristiğine göre önlem alınması gerektiğini" bildirdi.

Kyodo ajansına göre hükümet, henüz 3 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hali 21 Ocak'tan itibaren 16 eyalete yaymayı planlıyor.