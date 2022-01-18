Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Plastik kirliliği iklim değişikliği kadar tehlikeli
[Fotoğraf: Getty]
İngiltere merkezli Çevre Araştırma Ajansı, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiğini açıkladı.
İngiltere merkezli Çevre Araştırma Ajansı (EIA), "Noktaları Birleştirmek: Plastik Kirliliği ve Dünyayla İlgili Acil Durum" raporunu yayımladı.
Plastik atık ağırlığının 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını çok fazla aşabileceği uyarısında bulunulan raporda, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiği vurgulandı.
Raporda, ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmak için bir Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Doğal Yaşam Hava Kirliliği Plastik
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