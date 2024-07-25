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Dünya
AA 25.07.2024 23:20

ActionAid: İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım ihtiyacın çok altında

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, Gazze'ye saldırılar öncesi temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 500 tır insani yardıma ihtiyaç olduğunu ancak İsrail'in temmuzda yalnızca insani yardım taşıyan 710 tırın girişine izin verdiğini hatırlattı.

ActionAid: İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım ihtiyacın çok altında

ActionAid UK’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarını sürdürdüğü Gazze’deki insani duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze'ye giren yardım miktarının az ve endişe verici boyutlarda olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıf yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim öncesinde bile Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanması için günde en az 500 tır yardıma ihtiyaç olduğu hatırlatılarak, İsrail’in temmuzda yalnızca 710 insani yardım tırının girişine izin verdiği belirtildi.

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1500 insani yardım tırı Mısır'da bekletiliyor

ActionAid UK, açıklamasında şu anda BM ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait 1500 insani yardım tırının Mısır'da bekletildiği kaydedildi.

Filistin STK'ler Ağı (PNGO) Direktörü Amjad Al Shawa, Gazze'de her türlü insani yardım malzemesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Al Shawa, "(Gazze’de) nüfusun yüzde 100'ü insani yardıma muhtaç... Bu, içinde bulunduğumuz en kötü durum." dedi.

ActionAid Filistin İletişim Koordinatörü Riham Jafari ise "Gazze'deki personelimiz ve ortaklarımız, neredeyse imkansız koşullarda çalışmaya zorlanmalarına ve kendi güvenliklerinden endişe etmelerine rağmen, hayati önem taşıyan yardımları ulaştırmak için olağanüstü çaba harcıyor." açıklamasında bulundu.

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