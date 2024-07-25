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Dünya
İHA 25.07.2024 23:14

Harris, Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmeye hazır

Demokrat Parti'nin başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Harris, Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmeye hazır
[Fotograf: AA]

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'a yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu aktardı.

Trump, Harris'le `kesinlikle` tartışmak istediğini ve `aslında birden fazla tartışmaya katılmaya istekli olduğunu` söyleyerek, `Hiçbir şeye katılmadım. Joe Biden ile bir münazaraya katılmayı kabul ettim. Ama onunla münazaraya katılmak istiyorum ve o da farklı olmayacak, çünkü aynı politikalara sahipler. Bence münazarada bulunmak başkanlık yarışı için önemli, gerçekten de öyle düşünüyorum. Bir nevi münazaraya katılma zorunluluğunuz var” demişti.

Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Kamala Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu
Başkanlık seçim kampanyasına başlayan Kamala Harris'ten "seçimleri kazanacağız" vurgusu

ABD merkezli Fox News, Trump ile Harris arasında 17 Eylül'de bir canlı yayın tartışması düzenlemeyi önermişti.

Tartışmanın kararsız eyaletlerden Pensilvanya'da gerçekleşeceği ve Bret Baier ile Martha MacCallum moderatörlüğünde yapılacağı ifade edilmişti.

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı
Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı

Öte yandan başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından `adaylıktan çekil` çağrısı yapılmıştı.

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