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Dünya
AA 25.07.2024 23:09

İngiltere'de polisin kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist oluştu

İngiltere'de, Manchester Havalimanı'nda polisin gözaltı sırasında yüzünü ve kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist olduğu belirtildi.

İngiltere'de polisin kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist oluştu

Müvekkilini "Fahir" olarak adlandıran avukat Ahmet Yakup, Rochdale Polis Karakolu önünde yaptığı açıklamada, olayın ardından çekilen tomografide kişinin beyninde kist olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Fahir'in kardeşi Amaad ile yaşlı annesini de temsil eden avukat Yakup, polisin kafasını tekmelediği Fahir'in durumunun bir gecede kötüleştiğini ve yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti
İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti

Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması tepki çekti

Manchester Havalimanı'nda bir polisin, elleri yanda olacak şekilde yerde yüzükoyun yatan kişinin kafasını ve yüzünü defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler dün sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Havalimanında çıkan arbede nedeniyle gözaltı işlemi uygulayan polisin elektroşok silahlarını da çektiği olayda gözaltına alınan kişiye polisin hem tekme attığı hem de ensesine dirseğiyle vurduğu görülmüştü.

Manchester Polisi, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, bir kişiyi gözaltına almak isteyen memurların saldırıya uğradığını, bunun üzerine 4 kişinin silahlı polislerce gözaltına alındığını belirtmişti. Bu polislerin silahlarının alınması riskiyle de karşı karşıya kaldığını ifade eden Manchester Polisi, Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından konunun incelendiğini duyurmuştu.

Gazeteci Alex Tiffin, güvenlik araması sırasında saldırgan olduğu belirtilen kişilerin annesinin polis tarafından itildiğini, olayın bu şekilde patlak verdiğini öne sürmüştü. Polis şiddetine maruz kalan kişilerin Müslüman olması nedeniyle İngiltere'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişiler tepki açıklaması yapmıştı.

Manchester Polisi, daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu polis memurunun açığa alındığını belirterek, insanların hissettiği büyük endişe ve kaygıyı anladıklarını ifade etmişti.

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