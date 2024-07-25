ABD Kongresinde Netanyahu'yu protesto eden esir yakınları mahkemeye çağrıldı

İsrail'den yayın yapan Channel 12'nin haberinde, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 6 yakınının, Kongre'deki eylemleri nedeniyle mahkemeye çağrıldığı belirtildi.

Yakın zamanda İsrail'e dönmeyi planlayan esir yakınlarının, ağustos ortasındaki duruşmalara bizzat katılmak durumunda kalmamak için çözüm arayışında olduğu bildirilen haberde, ABD'deki İsrail Büyükelçiliğinin bu kişilere yardımcı olmaya çalıştığı da kaydedildi.

Gazze'de tutulan esirlerin dönmesini sağlayacak esir takası anlaşmasını imzalaması çağrısıyla Netanyahu'yu Kongre'de protesto eden kişiler, polislerce apar topar gözaltına alınmıştı. Bu esir yakınlarının, Michael Levy, Alon Gat, Gil Dickman, Carmit Palty Katzir, Leat Corinne ve Shahar Mor olduğu belirtildi.