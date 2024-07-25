Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2024 19:39

İngiltere'de kan stokları daha önce görülmemiş seviyelere düştü

İngiltere'de kan stoklarının daha önce görülmemiş derecede düşük seviyelere inmesinin ardından 0 Rh kan grubuna sahip bireylerin acilen kan bağışı yapmaları çağrısı yapıldı.

İngiltere'de kan stokları daha önce görülmemiş seviyelere düştü
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) kuruluşunun yayımladığı uyarıda, başkent Londra'daki hizmetleri etkileyen siber saldırının ardından donör merkezlerindeki randevuların boş kaldığı ve kan talebinin ciddi oranda arttığına işaret edildi.

NHSBT yetkilileri, ayrıca, hastanelerden 0 Rh tipi kan kullanımını "zorunlu vakalarla sınırlandırmalarını" ya da güvenli olduğu durumlarda "alternatif kan kullanmalarını" talep etti.

"Özellikle 0 Rh- kana olan ihtiyaç kritik önemini koruyor"

NHS Kan ve Organ Nakli İcra Kurulu Başkanı Dr. Jo Farrar, geçen ay yapılan çağrının ardından kan bağışlarının büyük oranda arttığına değinerek, "Ancak, 7 hafta geçmesine rağmen özellikle 0 Rh negatif (0 Rh-) kana olan ihtiyaç kritik önemini koruyor." dedi.

NHSBT'nin son verileri, İngiltere'de ulusal 0 Rh- stoklarının 6 günlük hedefin çok altında olduğunu, sadece yaklaşık 1,5 gün yeterli olabileceğini gösterdi.

Sağlık yetkilileri, 0 Rh- ile 0 Rh+ kan bağışçılarından acilen bir bağış merkezinden randevu alarak kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

ETİKETLER
İngiltere Kan Bağışı
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki beldelere baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
Elazığ’da "zehirli etçil sarı kız örümceği" görüldü
20:49
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın
20:28
Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun
20:17
Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar yolda mahsur kaldı
20:14
Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
20:22
ABD soykırımda birleşti: Cumhuriyetçi ve Demokratların önde gelenleri Netanyahu'yu destekledi
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri yapıldı
FOTO FOKUS
Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ