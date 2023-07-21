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Dünya
AA 21.07.2023 15:00

ABD'ye ait askeri dron Polonya'da ormanlık alana düştü

Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri dronun, ülkenin güneybatısında ormanlık alana düştüğünü açıkladı.

ABD'ye ait askeri dron Polonya'da ormanlık alana düştü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Polonya Savunma Bakanlığı'nın dün öğleden sonra gerçekleşen olaya ilişkin açıklamasında, eğitim sırasında dronla iletişimin koptuğu belirtildi.

Dronun ormanlık alanda düştüğü ifade edilen açıklamada, olayda yaralı veya hasar olmadığı duyuruldu.

Polonya medyasına konuşan bir görgü tanığı, ülkenin güneybatısındaki Trzebien köyü yakınlarındaki ormanlık alana bir cismin düştüğünü görmesinin ardından itfaiyeye haber verdiğini aktardı.

Dronun düşmesinin ardından patlama yaşanmadı

Polonya Haber Ajansına (PAP) konuşan itfaiye sözcüsü Piotr Pilarczyk ise itfaiyeden önce ordunun olay yerine vardığını söyledi.

Pilarczyk, kanadı yaklaşık 8 metre genişliğindeki dronun düşmesinin ardından patlama meydana gelmediğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı, Associated Press'e gönderdiği e-postada, dronun ABD tarafından toplandığının bilgisimi verdi.

Polonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 10 bin 500 ABD askeri birliğinin olduğu biliniyor.

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