ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı

Almanya'dan Pakistan'a, Rusya'dan Lübnan'a dünyanın dört bir yanından ülkeler, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa karşı dururken, Türkiye'ye destek ve birlik mesajları gönderiyor.

Almanya: Ankara ile mükemmel çalışıyoruz

Alman hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarı bizim çıkarımıza" açıklamasını yaptı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye’nin Avrupa’da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geldiğini, göç konusunda Ankara ile mükemmel çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e, ABD’nin Türkiye'ye yaptırım kararlarını eleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

I appreciate Mr. @peteraltmaier’s remarks on the most recent U.S. actions against Turkey. Politicians who act in good faith and advocate diplomacy, will strengthen the Turkish people's confidence in our relations with Germany and the EU. https://t.co/ncrU9mBTMs