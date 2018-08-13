Afganistan Gazne'de çatışmalar sürüyor

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, Gazne'ye saldıran örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü, kentin bazı bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Örgüt üyeleri, sivillerin evlerine saklandıkları için operasyonun dikkatlice yürütüldüğünü ifade eden Yeftali, kısa sürede kenti örgütten temizleyeceklerini belirtti.

Birçok kamu binası ateşe verildi

Gazne İl Şura Başkan Yardımcısı Amanullah Kamurani de, Taliban'ın kent merkezinin çoğu bölgesini kontrolünde bulundurduğunu ve birçok kamu binasını ateşe verdiğini kaydetti.

30 sivil hayatını kaybetti

Gazne İl Şura üyesi Nasir Ahmed Fakiri ise, karşılıklı çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle hastanede yer kalmadığı belirtildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise, Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti.

Kaynak: AA