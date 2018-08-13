Çin ve Japonya'dan ilişkileri güçlendirme mesajı

Çin Başbakanı Li Keqiang ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin-Japonya Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 40'ıncı yıldönümünü kutlamak için Pazar günü karşılıklı olarak tebrik mesajı verdi.

Çin-Japonya Ortak Bildirisi

Li mesajında, 40 yıl önce iki ülkenin yasa formunda düzenlenen Çin-Japonya Ortak Bildirisi'ni imzalamasının, ikili ilişkiler için bir kilometre taşı oluşturduğunu belirtti.

Li, son 40 yıl içinde Çin ile Japonya arasındaki ilişkinin, iki ülke halkının yararına, bölge ve dünyanın refah ve istikrarına katkıda bulunan, kayda değer bir ilerleme katettiğini söyledi.

"İki ülke iş birliğini derinleştirmeye devam etmeli"

Abe de mesajında, ortak çabalar sayesinde iki taraf arasındaki ilişkide siyaset, ekonomi, kültür gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Japonya ve Çin'in bölgesel barış ve dünya barışı için önemli görevler üstlendiğini belirten Abe, iki ülkenin iş birliğini derinleştirmeye ve uluslararası toplumun karşılaştığı her türlü sorunun çözülmesine katkı vermeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Li'nin geçtiğimiz Mayıs ayında Japonya'ya yaptığı ziyaretten bahseden Abe, bu yılın sonuna doğru Çin'i ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Kaynak: Şinhua