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Türkiye'nin milli para hamlesine Rusya'dan destek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile milli para birimleriyle ticaret yapmak istediğini söyledi.

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Türkiyenin milli para hamlesine Rusyadan destek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya’nın, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasını desteklediğini ifade eden Peskov, "Rusya bu konuyu uzun süredir, en üst düzey seviyeler de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde çalışıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Peskov, "Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Ancak bu konunun üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek, "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

Öte yandan, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: ticaret, rusya, milli para, kremlin sözcüsü dimitriy peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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