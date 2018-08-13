Arap dünyasından Türkiye'ye destek

ABD'nin yaptırım kararının ardından Arap dünyasından akademisyen, aktivist ve gazeteciler Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayan paylaşımlar yaptı.

Lübnan, Kuveyt ve Katar'da sosyal medya üzerinden Türk Lirası'na destek kampanyaları başlatıldı.

France24'ün paylaştığı görüntülerde, Kuveyt'te halkın döviz bürolarına giderek Türk Lirası satın aldığı görüldü.

Sosyal medya üzerinden Türk Lirası'na destek kampanyası ise ilk olarak Katar'da başlatıldı.

Twitter'da ادعموا_الليرة_التركية (Türk Lirası'nı destekleyin) etiketi kullanıldı.

Eski Katar Başbakanı Hamd Bin Casim es-Sani yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu savaştan daha güçlü çıkacağını belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ise, "Sizden sadece aklınızı kullanmanızı istiyorum. Türk Lirası'nın düşmesini isteyenlere bir bakın; ABD, siyonistler ve siyonistlerin çevresinde dolanan bazı Arap devletleri. Ancak ümitleri sönecek, Türk ekonomisi eskisinden daha güçlü hale gelecek" dedi.

Katarlı yazar ve ünlü medya yöneticisi Jaber El-Harmi, ABD'ye Türkçe tweet atarak tepki gösterdi. Harmi, "Amerika’nın Türkiye’ye karşı birlik olup savaş açması beklenen bir şey. Türkiye gibi ‘Müslüman bir ülkenin’ ekonomik ve siyasi açıdan bağımsız olmasını kabullenemiyorlar. Ama bazı Arapların, Türkiye’ye açılan savaşa sevinmeleri ve destek vermeleri büyük alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

Kuveyt Ümmet Partisi lideri ve Kuveyt Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakim Matıri ise, "Ümmet ABD ve Batı nüfuzundan kurtulmak için siyasi, askeri, ekonomik ve fikri alanlarda savaş veriyor. Türkiye'ye ilan edilen savaş, bunun ilk göstergelerinden. Bu yüzden Türkiye'ye destek vermek şer'i görevimizdir" açıklamasını yaptı.

Al Jazeera televizyonunun Cezayir asıllı spikeri Ania El Afandi de, Türkçe mesaj yayınlayarak Türk Lirası'nın değer kaybetmesine sevinen Araplara seslendi.

Ayrıca Arap medyasının önemli gazetecilerinden Türk Lirası'na destek verilmesi için çağrılar yapıldı.

Kaynak: TRT Haber