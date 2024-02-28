ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.