Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 10:42

ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Sıradaki Haber
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye hayat olacak
11:48
Yaban keçisi avına 311 bin 522 lira ceza
11:49
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Netanyahu, Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor
11:45
Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi
11:47
Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak
11:44
Şanlıurfa'da yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ