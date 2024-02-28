Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 10:07

ABD, Yemen'deki Husilere ait 5 İHA'nın imha edildiğini duyurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

ABD, Yemen'deki Husilere ait 5 İHA'nın imha edildiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Husi kontrolündeki bölgelerden dün havalanan 5 İHA'nın bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına yönelik "yakın tehdit" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

ABD uçakları ve koalisyona ait gemilerce söz konusu İHA'ların Kızıldeniz'de imha edildiği kaydedilen açıklamada, seyrüsefer özgürlüğünün korunacağı vurgulandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ETİKETLER
ABD Yemen
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Gazze'de 2 subayının öldürüldüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Gümrüklerde 4,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
10:15
İzmir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
10:16
İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli
10:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
10:12
Antalya Körfezi’nde görülen denizanaları korkuttu
10:03
Borsa yükselişini sürdürüyor
Gazze'de gün batımı
Gazze'de gün batımı
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ