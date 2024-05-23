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Dünya
AA 23.05.2024 00:03

ABD'nin orta kesimindeki şiddetli fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi öldü

ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli hava olayları ile hortumlarda çok sayıda can kaybı ve yerleşim yerlerinde büyük hasar olduğu belirtildi.

ABD'nin orta kesimindeki şiddetli fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, özellikle Iowa’nın Greenfield kasabasını vuran fırtınada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Iowa eyalet polisi hava olayları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu haberlerini doğrularken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için herhangi bir sayı vermekten kaçındı.

Iowa Valisi Kim Reynolds da Greenfield'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıkım sadece yürek burkan, korkunç bir durum. Yıkımı gerçekten görene kadar anlatmak zor." ifadelerini kullandı.

Reynolds, eyalet genelinde 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden'dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

Greenfield kasabasının yarısına yakınında birçok iş yeri, ev ve araç kuvvetli fırtına ve hortumlardan zarar görürken, yerel televizyonlarda bazı rüzgar tribünlerinin şiddetli fırtınadan yıkılarak ateş aldığı görüntüleri yer aldı.

Iowa'nın yanı sıra Nebraska, Illinois ve Wisconsin eyaletleri de şiddetli yağmur, rüzgar, ve hortumlar nedeniyle olumsuz etkilenirken, eyaletlerin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

ABD Ulusal Meteoroloji yetkilileri, Texas'tan Michigan'a kadar en az 329 şiddetli fırtına kaydedildiğini, çoğu Iowa, Wisconsin ve Minnesota'da olmak üzere 20 hortum olayının da yaşandığını aktardı.

Yetkililer, söz konusu şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

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