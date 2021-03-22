ABD’nin güney sınırı, 2020'de COVID-19 salgınıyla kısmen sakin geçen bir dönemden sonra yeniden hareketlendi. Bu yılın mart ayı itibarıyla tekrar tekrar belgesiz göçmenlerin alıkonulmasına tanık olunuyor.

2019'da olduğu gibi yine Orta Amerika'da şiddet, yoksulluk gibi sorunlarla boğuşan ülkelerinden kaçıp daha iyi bir yaşam hayaliyle ABD’ye gitmeye çalışan ailelerin ve yanında kimsesi olmayan çocukların sayısında hızlı bir artış var.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin açıkladığı verilere göre, şubat ayında sınırda 9 binden fazla kimsesiz çocuk yakalandı, bu sayı ocak ayında 5 bin 600'ün biraz üzerindeydi.

Aile birimleri için de sayılar hızla artarken, ailelerdeki (yetişkinler ve çocuklar) yaklaşık 19 bin kişi gözaltına alındı. Ocak ayındaki gözaltılar yaklaşık 7 bindi.

CBS televizyonuna göre, sınır gümrük müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tesislerinde yakınları belirlenmeye çalışılan çocuk sayısı 15 bin 500.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Tek başlarına ya da aileleriyle... Çocuklar her koşulda mağdur

2010'lar boyunca güney ABD sınırına gelen ailelerin sayısı istikrarlı şekilde yükselirken-ki sınıra kendi kendilerine ulaşan küçüklerin sıyışı da arttı-2019'da sınırda yakalanan ebeveyn ve çocuklarda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı.

En yoğun ay olan nisanda yaklaşık 85 bin kişi aile birimlerinin bir parçası olarak durduruldu. Karşılaştırılacak olunursa, bir yıl için önceki rekor 2018 mali yılında 107 bindi. 2019’da ise 450 binden fazla ebeveyn ve çocuk birlikte tutuklandı.

Trump yönetimi altında, Sınır Muhafaza gözetimindeyken çocuklar genellikle ebeveynlerinden ayrılıyordu. 2019'un temmuz ayında gözaltına alınan çocukların sayısı herhangi bir günde 2 bine çıktı. Bu sayıya, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı iç göçmenlik uygulama birimi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından alıkonulan çocuklar dahil değil.

Sınırda yakalanıp gözaltına alınan tek çocukların kafes gibi yerlerde tutulduklarına dair bazı raporlar da daha önce 2018 yılında gündeme gelmişti. AP haber ajansı, şimdi bu çocuklar için bir acil durum tesisinin şubat ayı sonlarında yeniden açıldığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, selefi Donald Trump döneminde açılan bir tesisi yeniden açtı. Ancak ajans haberi, söz konusu deponun iddiaların odağındaki yerle aynı olmadığına yer verdi.

Refakatsiz çocuklar dahil olmak üzere belgesiz göçmenlerin gözaltına alınması Biden döneminde de devam ederken, ebeveynleriyle birlikte seyahat eden çocuklar artık ailelerinden ayrı tutulmuyor.

[ABD-Meksika sınırı yakınlarında aranıp alıkonulan 2 yaşındaki Honduraslı bir göçmen çocuğun gözyaşları kameralara yansımıştı. 12 Haziran 2018’de John Moore (Getty Images) tarafından çekilen bu fotoğraf tüm dünyanın tepkisini çekmiş, ünlü TIME dergisine de Donald Trump eklenerek kapak yapılmıştı.]

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Temmuz 2019’da, göçmen çocukların ABD yetkililerince gözaltına alınması nedeniyle "dehşete kapıldığını" ifade etmişti. Bu durumun uluslararası hukuku ihlal edebileceğine vurgu yapan BM, ABD sınırındaki gözaltı koşullarına dikkat çekmişti.

Her ne kadar şimdi tam adı konulmasa da Biden yönetimi de önceki dönemden farksız. Trump yönetimi belgesiz göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikası yürütüyordu. ABD’li yetkililer o dönem, göçmenlerin ülkelerinde maruz kaldığı ya da kalma tehlikesi olan aile içi ve çete şiddetinin onlara siyasi sığınma statüsü sağlamayacağını söylüyordu. Joe Biden ve ekibi de göçmenlere ülkelerinde kalmaları, ABD'ye gelmemeleri ve gelenlerin geri gönderildiği ve gönderileceğini belirtiyor.