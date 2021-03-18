ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’ın aksine göçmenlere karşı sert politikalar izlemeyeceklerini, ülkesinin mevcut göç politikalarını da değiştireceğini söyleyerek göreve başladı. Bu açıklamalar, düşürülen göçmen kotalarının, Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocukların ve hayata geçirilen daha birçok katı uygulamanın tersine döneceği izlenimi verdi. Güneyden binlerce göçmen ABD'ye doğru yola çıktı. Ancak gelinen nokta eskisinden farksız.

[Orta Amerika'dan ABD'ye giden ve sınır dışı edilen bir göçmen ile oğlu… Meksika, 16 Mart 2021. Fotoğraf: Reuters]

ABD Başkanı Biden son olarak, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan göçmenlere, "Net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" diye seslendi.

ABD Başkanı, ülkesine gelen belgesiz göçmenlerin çoğunu geri gönderdiklerini de söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Meksika yönetimi de göçmenleri istemiyor.

[Harita: TRT Haber]

Orta Amerikalı göçmenlerin sayısı arttı

Honduras-Guatemala-Meksika-ABD şeklinde bir rotadan ilerleyen, Orta Amerika'dan ABD'ye belgesiz göçmen girişi 2019 mali yılında sıçrama yaptı ve bölgeden yeni gelenler, 2021 mali yılında sınırı geçen Meksikalıların sayısını tekrar aşabilecek gibi görünüyor.

Meksikalı olmayan göçmenler, özellikle El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan gelenler Meksikalılara göre dörtte bir oranında 2019’da Güney-Batı ABD sınırında gözaltına alındı. İçinde bulunduğumuz mali yılda ise yakalanan ve Meksikalı olmayanların sayısı şubatta hızla artarak ocak ayındaki 28 bine göre 44 binin üzerine çıktı.

Meksikalıların gelişi de ekim ayından bu yana her ay yaklaşık 40 bin ile daha istikrarlı bir hal aldı.

Tarihsel olarak, Meksika'dan gelen göçmenler, Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtsız girişlerin en büyük payını oluşturuyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ve ülkenin sınırlarının korunmasından sorumlu federal kuruluş olan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi kayıtları, 2000 yılında sınırda 1,6 milyondan fazla Meksikalının tutuklandığını gösteriyor. 2019 mali yılında bu sayı 190 bine düşerken, Meksikalı olmayanların sayısı 680 bini aştı. Bunların yüzde 81’i El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan geldi.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Korona nedeniyle görülen düşüş bitti, şubat ayında yeniden tırmandı

Meksika'dan gelen pek çok kişi geçmişte işçi göçmenleri olarak sınıflandırılırken (en azından başlangıçta aileleri olmadan gelen erkekler için durum böyleydi), Orta Amerikalı göçmenler ülkelerini şiddet korkusuyla terk etme eğiliminde ve genellikle ailelerini de yanlarına alıyorlar. Zira birçok uluslararası kuruluş raporunun da gösterdiği üzere insan kaçakçılığı, uyuşturucu, şiddet, yoksulluk gibi krizlerin öne çıktığı ülkeleri, dünyanın en tehlikeli bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, aile birimlerinde sınırı geçen insanların yakalanması 2019 mali yılında yaklaşık 475 bine yükseldi. Daha sonra, sığınma başvurusu yapanları sınırın Meksika tarafındaki çadır kentlerde tutma uygulaması gibi, ebeveynlerinden uzun süre ayrı kalan çocukların gözaltında tutulması da hem ABD'de hem de dünyanın birçok ülkesinde tepki çekti.

COVID-19 salgınıyla geçen 2020 yılında da güney sınırındaki göçte düşüş eğilimi görüldü.

Şubat ayı ise 2021 mali yılında şimdiye kadar en yüksek sayıda Orta Amerikalının güney sınırına ulaştığı ay olarak dikkat çekiyor. Aile halinde yakalanan kişiler ocak ayında 7 binken neredeyse 19 bine ulaştı.

[ABD'ye geçmek için bekleyen göçmenler, Meksika'nın Tijuana kentindeki sınır kapısında bekliyor. Fotoğraf: AP]

Meksika'daki durum

Meksika'dan göç, “Büyük Durgunluk” diye anılan 2008 ekonomik krizi sırasında işlerin yetersiz kalması ve o zamandan beri büyük ölçüde artmaması nedeniyle azalmaya başladı. Bunun nedenleri arasında Meksika ekonomisinin görece daha iyi performans göstermesi de var. Ülkenin yaşlanan bir nüfusa doğru kayması da işçilerin eskisinden daha çok aranmasına neden oluyor.