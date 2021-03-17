Ravalpindi'deki Nur Han Hava Üssü'nde düzenlenen teslim törenine, Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Sultan, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Pakistan'ı zor zamanlarında daima desteklediğini ifade ederek, hibe edilen 500 bin doz COVID-19 aşısı için Pekin yönetimine teşekkür etti.

16 milyon doz AstraZeneca aşısı gelecek

Bu arada, Pakistan'ın COVID-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında hazirana kadar 16 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söyledi. Umar, söz konusu aşıların tedarikinin mart sonuna doğru başlayacağını vurguladı.

Öte yandan, Pakistan'ın Sinopharm firması ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1,1 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

1 Şubat'ta ücretsiz aşı göndermişti

COVID-19 vakaları 612 bini aşan Pakistan'da salgın dolayısıyla şimdiye kadar 13 bin 650'nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Çin hükümeti, 1 Şubat'ta Sinopharm firmasına ait 500 bin doz COVID-19 aşısını Pakistan'a ücretsiz vermişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), 8 Şubat'ta Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti. Aşıların miktarı ise açıklanmamıştı.