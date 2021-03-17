Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de bir karakola saldırı: 33 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'nin kuzeyinde karakola düzenlenen saldırıda 33 asker hayatını kaybetti.
Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA), 15 Mart'ta Ansango bölgesine 60 kilometre mesafedeki Tessit kasabasındaki karakolun silahlı teröristlerce saldırıya uğradığını açıkladı.
33 asker öldü
Saldırıda 33 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8'i ağır 14 askerin yaralandığı bilgisi verildi.
Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.
Aynı dönemde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza'daki askeri üsse düzenlenen saldırıda da 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.
Etiketler: Terör Saldırısı
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