Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıta ülkelerine ulaşan aşının yalnızca 10 milyon doz olduğunu açıkladı.

"Bu rakam, ihtiyaç duyulan 600 milyon doz rakamı düşünüldüğünde devede kulak" diyen Songwe, Afrika'nın daha iyi şekilde ve hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Songwe, salgının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) üzerindeki olumsuz etkisinden bahsederek, kıtadaki GSYH büyümesinin 46 milyar dolardan 38 milyar dolara gerilediğini anlattı.

Aşılar Küresel Erişim Programı aracılığıyla gidiyor

Afrika ülkeleri, sürü bağışıklığı için yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusunun yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kıta ülkelerine ulaşan aşıların çoğu, COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla gidiyor.

Kıtada, COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 3,7 milyona yaklaştı.

Afrika'da COVID-19 nedeniyle 108 binden fazla kişi hayatını kaybetti.