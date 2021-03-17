Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristler insansız hava aracı tarafından tespit edildikten sonra operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Komandoların gerçekleştirdiği bu operasyonun detayları ortaya çıktı.
Buna göre, saldırı hazırlığındaki teröristler, bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi. Tespitin ardından komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda sağlanan "sıcak temas" sonucu "Hakim Serhat", "Cudi Halep" ve "Ruken Afrin" kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte üç tüfek, iki Rus menşeili antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 adet el bombası ile çeşitli mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler: SİHA Zeytin Dalı Harekatı
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