ABD Başkanı Biden, son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtladı.

Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" dedi.

Meksika sınırındaki durumunun kötüleşme ihtimalinin sorulması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir" cevabını verdi.

"Yasa dışı göçmenlerin çoğunu geri gönderdik"

Biden, ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin çoğunu geri gönderdiklerini de söyledi.

Biden'ın açıklamalarından kısa süre önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmuştu.