Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 05:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı düzenlendi, 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların faili olduğundan şüphe edilen zanlı tutuklandı.
Georgia eyaletinin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonunda ateş açılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Bu olaydan kısa süre sonra Atlanta şehrinde 2 masaj salonunda daha çevreye ateş açıldı. Burada da 4 kişi hayatını kaybetti.
Zanlı yakalandı
Yaşamını yitirenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını söyledi.
Etiketler: ABD
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