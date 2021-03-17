Georgia eyaletinin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonunda ateş açılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bu olaydan kısa süre sonra Atlanta şehrinde 2 masaj salonunda daha çevreye ateş açıldı. Burada da 4 kişi hayatını kaybetti.

Zanlı yakalandı

Yaşamını yitirenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını söyledi.