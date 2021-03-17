Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri, Filistinli gençlere saldırdı: 11 yaralı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail güçleri Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Kefr Akab Mahallesi yakınında yer alan kısmına iş makinesiyle baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere karşı İsrail güçleri, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.
Filistin Kızılayı, 11 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiğini açıkladı.
Yaralıların tamamı, bölgede bulunan Filistinli sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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