Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü düzenleyecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden, 25 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi bir basın toplantısı düzenleyecek" açıklamasında bulundu.
Yaklaşık 2 aydır görevde olan Biden'ın bugüne kadar basın mensuplarından az soru alması ve resmi bir basın toplantısı düzenlememiş olması sıklıkla eleştiriliyordu.
Psaki ise Biden'ın bu ay içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetmişti.
Sıradaki Haber
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz