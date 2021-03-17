Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de havai fişek dolu evde patlama
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir patlama meydana geldi. Hava fişeklerle dolu bir evdeki patlamada en az iki kişinin öldüğü açıklandı. Patlama anı ve oluşan dev dumanlar kameraya yansıdı.
Kaliforniya eyaletinin Ontario kentinde, havai fişeklerle dolu bir evde meydana gelen patlama kilometrelerce uzaktan da görülebildi.
Olayın ardından bölgeye birçok itfaiye aracı ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaşanan patlamada en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bölgede yaşayanların olay yerine yaklaşmamaları için uyarılar yapıldı.
Soruşturma sürüyor
Yaşanan büyük patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktı, birkaç ev de hasar gördü.
Patlamanın nasıl meydana geldiği ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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