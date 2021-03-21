Amerika Birleşik Devletleri’nin Meksika sınırındaki eyaleti Teksas’taki gözaltı tesislerinde son zamanlarda ülkeye girmeye çalışan yasa dışı göçmenlerdeki artış nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

CBS’de yer alan haberde, en fazla 72 saatlik gözaltılar için tasarlanan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’ne (CBP) ait tesislerde 5 bin civarında refakatsiz göçmen çocuğun ortalama 136 saat tutulduğu bilgisine yer verildi.

18 yaş altı yaklaşık 10 bin 500 refakatsiz çocuğun da Sağlık Bakanlığı'na ait acil barınma tesisleri ve barınaklarda alıkonulduğu aktarıldı.

9 binden fazla çocuk yasa dışı yollardan giriş yaptı

Haberde, şubatta rekor düzeyde 9 bin 400 çocuğun yanında yetişkin olmadan ABD’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığına vurgu yapıldı ve bu rakamın martta daha da yükseleceği öngörüsünde bulunuldu.

Sınırdaki yetkililer son 21 günde günlük ortalama 500’den fazla refakatsiz çocuğun ülkeye giriş yaptığı bilgisini paylaştı.

Biden yönetimi eleştirilmişti

Dallas yerel medyasında yer alan haberlerde, Biden yönetiminin yaşları 15 ila 17 arasında değişen 3 bin kadar göçmen genci Dallas'taki Kay Bailey Hutchison Kongre Merkezi'ne aktararak en az 3 ay boyunca orada tutacağı söylenmişti.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, ülkenin özellikle güney eyaletlerinde, göçmen çocukların ve gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için yeni binalar hazırladığı kaydedilmişti.

Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmen sayısında ciddi artışlar yaşanmış, önceki Başkan Donald Trump'a "göçmen çocukların bakımlarını ihmal ettiği" yönünde suçlamalar yönelten Biden ve ekibi, göçmen çocuklarla ilgili sorunları çözemediği gerekçesiyle medyada eleştirilere maruz kalmıştı.