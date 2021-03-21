Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK, Pakistan’daki Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK, Pakistan’ın Milli Gün etkinlikleri kapsamında 23 Mart’ta gösteri uçuşu yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün Pakistan’daki Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını açıkladı.
Ekipler, 23 Mart günü düzenlenecek törenler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gösteri ekibi SOLOTÜRK, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK ekibimiz 23 Mart 2021 Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. pic.twitter.com/8kDqebQEn7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pakistan
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