ABD'de Kongre binasının etrafındaki bariyerler kaldırılıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongre binasının etrafındaki bariyerler, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kaldırılmaya başlandı. Kongre'nin güvenliği için yaklaşık 2 milyar dolar bütçe ayrılması da tartışılmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, 6 Ocak baskınının yaralarını sarmaya çalışıyor.
Kongre binasını adeta cezaevine çeviren bariyerlere gelen tepkiler üzerine ilk adım atıldı. Önce bariyerlerdeki dikenli teller söküldü, ardından belirli bölgelerdeki bariyerler kaldırılmaya başlandı.
Bölge halkı, bariyerlerin özgürlükle bağdaşmadığı görüşünde. Ancak Kongre baskını sebebiyle kalıcı bariyeri savunanlar da var.
Kongre güvenliğine dev bütçe
Temsilciler Meclisi'nde de, Kongre'nin güvenliği için yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçe ayrılması tartışılmaya başlandı.
Hazırlanan bütçe içerisinde, binanın yeni ve kalıcı bariyerlerle çevrilmesi, yüzlerce yeni güvenlik personeli istihdam edilmesi, istihbarat ağının güçlendirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.