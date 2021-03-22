Amerika Birleşik Devletleri, 6 Ocak baskınının yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kongre binasını adeta cezaevine çeviren bariyerlere gelen tepkiler üzerine ilk adım atıldı. Önce bariyerlerdeki dikenli teller söküldü, ardından belirli bölgelerdeki bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Bölge halkı, bariyerlerin özgürlükle bağdaşmadığı görüşünde. Ancak Kongre baskını sebebiyle kalıcı bariyeri savunanlar da var.

Kongre güvenliğine dev bütçe

Temsilciler Meclisi'nde de, Kongre'nin güvenliği için yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçe ayrılması tartışılmaya başlandı.

Hazırlanan bütçe içerisinde, binanın yeni ve kalıcı bariyerlerle çevrilmesi, yüzlerce yeni güvenlik personeli istihdam edilmesi, istihbarat ağının güçlendirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.