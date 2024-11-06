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Dünya
AA 06.11.2024 07:53

ABD'nin büyük bölümünde sandıklar kapandı

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD'nin büyük bölümünde sandıklar kapandı
[Fotograf: AA]

Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı.

Henüz boylam olarak ülkenin daha batısında yer alan Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

Meksika'yla sınır olan California, çok fazla göçmen nüfus barındırması ve Demokrat kimliğiyle tanınıyor.

Nüfusunun yoğunluğu gereği 54 delegeye sahip California'da 22,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Henüz oy verme işlemleri devam eden Alaska'daki 3 delegeyi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Hawaii'deki 4 delegeyi ise Demokrat Kamala Harris'in kazanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da yüzde 63,5 oyla galip gelmiş ve 55 delegeyi hanesine yazdırmıştı.

Trump ise California'da yüzde 34,3 oy alabilmişti.

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