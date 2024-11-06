Japonya, iki şehri "bantlı yol" projesiyle birleştirecek

Projenin tanıtımı için geçtiğimiz ay yayınlanan bir videoda, büyük konteynerlerin otoyolun ortasında yer alan “otomatik akış yolu” adı verilen hatta üç sıra halinde hareket ettiği görülüyor.
Her biri bir tona kadar yük taşıyabilen bu konteynerler, otomatik forkliftler ile doldurulacak ve havaalanları, demiryolları ve limanlar arasında bağlantıyı sağlayacak. Yolda her iki yanda normal araçlar karşılıklı seyrederken, orta hatta yalnızca kargo konteynerleri hareket edecek.
Test sürüşlerinin 2027 veya 2028 başında başlaması, yolun ise 2030'ların ortalarına doğru tam kapasite çalışması bekleniyor.
Resmi bir maliyet tahmini henüz açıklanmasa da, Japon Yomiuri Shimbun gazetesi Tokyo ve Osaka’yı bağlayacak bu yolun inşası için 3,7 trilyon yen’e kadar maliyet çıkabileceğini belirtiyor. Eğer proje başarılı olursa, Japonya'nın diğer bölgelerine de benzer yollar yapılması planlanıyor.
Bu sistem insanları tamamen devre dışı bırakmayacak; kapıdan kapıya teslimatlar halen sürücüler tarafından yapılacak. Şoförsüz araçların tamamen entegre edilmesine kadar, son teslimat aşaması için insan gücüne ihtiyaç devam edecek.
Japonya’da kamyon şoförleri ülkedeki yüklerin yaklaşık yüzde 90’ını taşıyor. Bu yıl, sürücülerin fazla mesai saatlerini sınırlayan yeni yasanın devreye girmesiyle, sektör üzerindeki baskının daha da artacağı düşünülüyor.
Sektörde uzun çalışma saatleri ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle bu değişiklik olumlu karşılansa da, “2024 sorunu” olarak adlandırılan bu yeni düzenlemeyle lojistik sektöründe ciddi bir iş gücü açığı oluşması bekleniyor.
Hükümetin tahminlerine göre, bu eğilim devam ederse Japonya’nın taşıma kapasitesi on yılın sonuna kadar yüzde 34 oranında azalabilir.
COVID-19 pandemisi sürecinde Japonya’da teslimat talebi hızla arttı.
Hükümet verilerine göre, teslimat hizmetlerinden yararlanan hane oranı yüzde 40’tan yüzde 60’a yükseldi. Bu artan talebi karşılamak ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak amacıyla, bantlı yol gibi yenilikçi projelere ihtiyaç duyuluyor.