Japonya, iki şehri "bantlı yol" projesiyle birleştirecek

Tokyo ile Osaka arasında 60 yıl önce hizmete giren hızlı tren hattının ardından Japonya, şimdi de aynı yolu yük taşımacılığı için açmayı planlıyor. “Bantlı yol” adı verilen bu otomatik kargo taşıma koridoru, Tokyo ile 515 kilometre uzaklıktaki Osaka'yı birbirine bağlayarak, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde hızla artan teslimat hizmetleri talebine çözüm sunmayı hedefliyor. Ülkede catering, perakende, taşımacılık ve toplu taşıma gibi pek çok sektörde yaşanan iş gücü sıkıntısı, teslimat sektöründe de büyük bir sorun yaratıyor. Bu proje sayesinde teslimat sürücülerine olan bağımlılığın azalması planlanıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan proje, çevre dostu bir çözüm sunacak. Projeyi yöneten Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Yuri Endo, "Yollarda yenilikçi çözümler bulmalıyız. Bu otomatik akış yolu konsepti, 24 saat çalışan insansız bir taşıma sistemi için yol ağında lojistik alanlar yaratmayı hedefliyor" açıklamasını yaptı.

Bantlı yolda nasıl çalışacak?

Projenin tanıtımı için geçtiğimiz ay yayınlanan bir videoda, büyük konteynerlerin otoyolun ortasında yer alan “otomatik akış yolu” adı verilen hatta üç sıra halinde hareket ettiği görülüyor.

Her biri bir tona kadar yük taşıyabilen bu konteynerler, otomatik forkliftler ile doldurulacak ve havaalanları, demiryolları ve limanlar arasında bağlantıyı sağlayacak. Yolda her iki yanda normal araçlar karşılıklı seyrederken, orta hatta yalnızca kargo konteynerleri hareket edecek.

Proje ne zaman başlayacak?

Test sürüşlerinin 2027 veya 2028 başında başlaması, yolun ise 2030'ların ortalarına doğru tam kapasite çalışması bekleniyor.

Resmi bir maliyet tahmini henüz açıklanmasa da, Japon Yomiuri Shimbun gazetesi Tokyo ve Osaka’yı bağlayacak bu yolun inşası için 3,7 trilyon yen’e kadar maliyet çıkabileceğini belirtiyor. Eğer proje başarılı olursa, Japonya'nın diğer bölgelerine de benzer yollar yapılması planlanıyor.

Kapıdan kapıya teslimat için şoförler yine devrede olacak

Bu sistem insanları tamamen devre dışı bırakmayacak; kapıdan kapıya teslimatlar halen sürücüler tarafından yapılacak. Şoförsüz araçların tamamen entegre edilmesine kadar, son teslimat aşaması için insan gücüne ihtiyaç devam edecek.

Sürücü eksikliği sorunu derinleşiyor

Japonya’da kamyon şoförleri ülkedeki yüklerin yaklaşık yüzde 90’ını taşıyor. Bu yıl, sürücülerin fazla mesai saatlerini sınırlayan yeni yasanın devreye girmesiyle, sektör üzerindeki baskının daha da artacağı düşünülüyor.

Sektörde uzun çalışma saatleri ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle bu değişiklik olumlu karşılansa da, “2024 sorunu” olarak adlandırılan bu yeni düzenlemeyle lojistik sektöründe ciddi bir iş gücü açığı oluşması bekleniyor.

Hükümetin tahminlerine göre, bu eğilim devam ederse Japonya’nın taşıma kapasitesi on yılın sonuna kadar yüzde 34 oranında azalabilir.

Pandemiyle artan teslimat talebi

COVID-19 pandemisi sürecinde Japonya’da teslimat talebi hızla arttı.

Hükümet verilerine göre, teslimat hizmetlerinden yararlanan hane oranı yüzde 40’tan yüzde 60’a yükseldi. Bu artan talebi karşılamak ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak amacıyla, bantlı yol gibi yenilikçi projelere ihtiyaç duyuluyor.