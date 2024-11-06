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Dünya
AA 06.11.2024 07:20

Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten, ülke yönetimine "çılgın ve hasta" nitelendirmesi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten, ülke yönetimine "çılgın ve hasta" nitelendirmesi

Eski Başbakan Bennett, X platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atama kararını değerlendirdi.

Bennett, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini ve yeniden siyasete dönebileceğini ima etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

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