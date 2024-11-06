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Dünya
AA 06.11.2024 06:26

Gallant: Netanyahu ile 3 konuda yaşadığım anlaşmazlık nedeniyle görevden alındım

Eski ​​İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

Gallant: Netanyahu ile 3 konuda yaşadığım anlaşmazlık nedeniyle görevden alındım

Netanyahu tarafından dün görevine son verilen Gallant, X platformundan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetti.

Gallant, İsrail'in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekerek, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını "ayrımcı ve bozuk" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Görevden alınmasına ikinci nedeninin ise Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.

Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

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