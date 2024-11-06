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Dünya
AA 06.11.2024 07:31

ABD'deki salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Cumhuriyetçi Trump kazandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

ABD'deki salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Cumhuriyetçi Trump kazandı
[Fotograf: Reuters]

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

North Carolina’da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.

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