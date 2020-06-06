ABD'de siyahi George Floyd’un ırkçı polis cinayetine kurban gitmesinin ardından başlayan gösteriler 11 gündür devam ediyor.

New York’ta, akşam sokağa çıkma yasağına karşın göstericiler protestoları sürdürdü.

Plastik mermi ile vurulan 1 protestocu, gözünü kaybetti. 270 gösterici gözaltına alındı.

Buffalo kentinde, 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki polis Acil Müdahale ekibinden 57 kişi istifa etti.

Ülkede polisin tartışmalı müdahale uygulamalarına karşı reformlar başladı.

Minneapolis şehir yönetimi, polisin, zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin iptali yönünde karar aldı.

Seattle’da polisin göz yaşartıcı gaz kullanması geçici olarak yasaklandı.

Facebook, beyaz üstünlükçü hesaplarla ilişkili olan 200 hesabı kaldırdığını açıkladı.