George Floyd'un ölümünün ardından dünya genelinde protesto gösterileri sürüyor.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hem Avustralya'daki hem de ABD'deki ırkçı ve ayırımcı politikalara tepki gösterildi.

Melbourne'daki Victoria Eyalet Parlamentosu önünde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren gösteride yapılan konuşmalarda, Avustralya'da 1991'den bu yana 432 Aborjin'in gözaltında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Covid-19 kurallarına uyulmadı

Covid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda 50'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan kurallara rağmen caddeleri dolduran yaklaşık 30 bin kişi, "Nefes alamıyorum" ve "Siyahların yaşamı önemli" şeklinde slogan attı.

Konuşmaların ardından Melbourne kent merkezine doğru yürüyen göstericiler, "Aborjinlerin Yaşamı Önemli" ve "Adalet Yok, Barış Yok, Irkçı Polise Hayır", "Yeter Artık", "Polisleri Durdurun", "Sizinle Beraberiz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Avustralya'da gözaltındaki ölümleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu, 1991'den bu yana 432 Aborjin'in gözaltında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Avustralya'da Aborjinler, yetişkin nüfusun yüzde 2'sini ancak cezaevindeki mahkumların yüzde 27'si oluşturuyor.