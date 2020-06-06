Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin işlediği cinayete dünya da tepkili.

Irkçı polis kurbanı olan George Flody, Kanada'da anıldı. Başkent Ottava'daki gösterilere Başbakan Justin Trudeau da katıldı.

Trudeau, göstericilerin önünde Floyd anısına diz çöktü.

Avustralya'da da binlerce insan ırkçılığa karşı "hayır" dedi. Birçok kentinde biraraya gelen göstericiler polis şiddetine tepki gösterdi.

Göstericilerin kullandığı "siyahi hayatlar önemlidir" ortak sloganı dışında

döviz taşıyan bir kişi alandan uzaklaştırıldı.

Karşıt protestocu olduğu belirtilen kişi "bütün hayatlar önemlidir" yazılı döviz taşıyordu. Gösterilerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise dikkat çekti.

Protesto gösterilerinin bir diğer adresi de Meksika oldu. Mexico City’de yüzleri kapalı protestocular, ABD Büyükelçiliğine saldırdı.

Protestocular, polis müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Göstericiler mağaza ve banka şubelerine de saldırıp hasara yol açtı.

Fransa'nın Strasburg kentinde de Floyd için gösteri düzenlendi.

Çok sayıda gösterici, ırkçılık, şiddet ve ayrımcılık karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, 2016 yılında polis aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için de adalet istendi.