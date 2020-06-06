İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden artmıştı.

25 Mayıs'ta günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükselirken, günlük vaka sayısı da 2 bin 886 olarak açıklanmıştı.

hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.