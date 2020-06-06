Haber Giriş: Kaynak: AA
KKTC'ye giriş yapanlar 2 hafta karantinada kalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
KKTC'de, 8 Haziran itibarıyla ülkeye giriş yapacak kişiler iki hafta karantinaya alınacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, vatandaş olmayan ancak KKTC'de ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip kişilerin 8 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerinde uygulanacak koşulları açıkladı.
Ülkeye giriş yapacaklar, konaklama, yemek ve karantina sonrası yapılacak PCR testi dahil kişi başı 4 bin 400 lira ödeyecek.
KKTC'deki üniversite ve dengi okullarda eğitim alan öğrenciler ise karantina sürecini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecek ve karantina ücretine tabi olmayacak.
KKTC Bakanlar Kurulu, 8 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, çalışma ve öğrenci izni bulunanların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceği yönünde karar almıştı.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri kktc koronavirüsSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 13:04
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