AA 25.03.2026 10:53

ABD'li Senatör Sanders, İran'a yönelik saldırılar için 200 milyar dolarlık ek bütçe talebini desteklemeyecek

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için kullanılacak 200 milyar dolarlık ek bütçe talebini "kesinlikle" desteklemeyeceğini belirtti.

Sanders, CNN'e verdiği röportajda, ABD'de Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için önerdiği 200 milyar dolarlık bütçe talebini destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bunu "kesinlikle" desteklemeyeceğini söyleyen Sanders, "Doğrusu birkaç hafta içinde İsrail'e gönderilecek 20 bin bombayı ve buldozerleri durduracak ortak bir reddetme kararı sunacağız." ifadesini kullandı.

Sanders, ABD'nin İsrail ile birlikte "bu savaşı başlattığına" ve Orta Doğu'da büyük acılara neden olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların "yüzlerce milyar dolara" mal olacağı uyarısında bulundu.

Birçok ABD'linin konut, sağlık ve gıda gibi temel masraflarla mücadele ettiğini vurgulayan Sanders, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, bunun Amerikan halkının istediği bir "savaş" olmadığını dile getirdi.

Sanders, ABD ve İsrail ilişkilerine dair de "Gazze halkını mahveden İsrail ile çalışmak isteyip istemediğimize gelince, Gazze halkının yüzde 10'u öldü ya da yaralandı. Bunların, bizim çalışmamız gereken müttefikler olduğundan pek emin değilim." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

