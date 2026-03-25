Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2026 10:38

İsrail, İran'ın denizden atılan seyir füzesi üretim tesislerini vurduğunu iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran Savunma Bakanlığı komutasında faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin" hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu savunularak, bu tesislerin deniz ve kara hedeflerini hızla imha edebilen uzun menzilli deniz seyir füzeleri geliştirmek ve üretmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine geniş çaplı zarar verildiği savunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ETİKETLER
İran İsrail Balistik Füze ABD
Sıradaki Haber
İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ