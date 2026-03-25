AA 25.03.2026 09:34

İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı

İran, İsrail'in kuzeyinde bulunan Safad şehrindeki askeri karargah ve Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak kentlerindeki hedefler ile ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'deki üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı
Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 80. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan stratejik noktalar ve askeri merkezler Devrim Muhafızları Ordusu'nun füzeleriyle ağır ve sürekli bir saldırıda imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların 80. dalgasının Lübnan'daki Hizbullah'a ve Lübnan'ın güneyindeki halkın direnişine destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından çocuk katili Siyonist rejime karşı daha önce duyurulan bir dizi operasyonun başlangıcıdır. Bu operasyonlarda, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki Siyonist güçlerin toplanma yerleri İran ordusu tarafından hiçbir ayrım gözetilmeksizin ağır füze ve İHA saldırılarına maruz bırakılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali Salim ve Arifcan üsleri ile Ürdün'deki Muvaffak Salti ve BAE'deki Şeyh İsa üssünün de füze ve saldırı İHA'larıyla hedef alındığı aktarıldı.

