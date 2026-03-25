İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü

CNN'in iki bölgesel kaynağa dayandırdığı haberinde, İran tarafının, ABD ile müzakere sürecinde Trump yönetiminden sadece belirli kişilerle görüşmek istediği aktarıldı.

Kaynaklar, İran'ın müzakere süreçlerini, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff veya damadı Kushner yerine ABD Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Witkoff, Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aksine Vance'in, savaşı sona erdirmek konusunda "daha pozitif tarafta duruyor" gibi göründüğü iddiasında bulunan kaynaklar, Vance'in "çatışmayı sona erdirmek konusunda kararlı olacağı yönünde algı olduğunu" da savundu.

Kaynaklardan biri, "Yönetim kimi göndermeye karar verirse, İranlılar onunla anlaşmak zorunda kalacak ancak bu onların bir tercihleri ​​olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi müzakerede kimin temsil edeceğine Trump'ın karar vereceğinin altını çizerek, "Başkan'ın bugün belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Bakan Rubio, Özel Temsilci Witkoff ve Bay Kushner'in hepsi dahil olacak." dedi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.